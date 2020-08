Soballa fährt fast 1100 Kilometer für Tansania

Hockenheim/Ketsch.Wenn Dr. Thomas Soballa auf sein Fahrrad steigt, ist er glücklich, ist für sich, entspannt und genießt die Zeit, in der er nicht nur die Region sondern auch viele Ecken Deutschlands mit dem Fahrrad entdeckt. Mit 50 Jahren hat der 56-Jährige, der in Ketsch lebt und in Hockenheim arbeitet, eine Löffelliste erstellt (100 Dinge die man erlebt haben will, bevor man stirbt, Anm. d. Red.). So ist er

...