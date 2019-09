Solardrom zeigt Speicher

Anlässlich der Energiewendetage lädt der Verein Solardrom alle interessierten Bürger am Samstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr auf den Zehntscheunenplatz ein. Im Fokus der Fachvorträge und der Ausstellungen stehen der alltägliche Gebrauch von elektrischen Speichern in Werkzeugen, als Heimspeicher sowie in E-Fahrzeugen.

In einem Kurzbeitrag werden grundlegenden Dinge vermittelt, ebenso auch das Thema Umweltschutz und CO2-Bilanz. In einem weiteren Beitrag stellt der Vereinsvorsitzende Michael Schöllkopf das neue Vereinsprojekt „Sozialstrom“ vor, von dem vor allem einkommensschwächere Familien profitieren sollen. Fachvorträge zum Thema Stromspeicher sowie Klimaschutz komplettieren das Programm. Unterstützt wird das Projekt von den Stadtwerken Hockenheim, die dem Verein bei der Umsetzung zur Seite stehen, sowie der Stadtbibliothek.

Sitzgruppen für Mobilitätspfad

Die Mobilitätsstadt-Gruppe bereichert die Veranstaltung mit der Vorstellung des ersten Prototyps der neuen Sitzgruppen für den Mobilitätspfad. Die Kurzbeiträge beginnen ab 10.30 Uhr und dauern jeweils etwa 15 bis 20 Minuten. Im Anschluss stehen die Referenten und Mitglieder für Fragen zur Verfügung.

Als Gäste aus der Landespolitik haben sich Staatssekretär Dr. Andre Baumann und SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born sowie Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg aus der Kommunalpolitik angekündigt. zg

Info: Weitere Infos unter www.solardrom.info

