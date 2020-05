Solarerträge für erhöhten Bedarf selbst einsetzen

Corona macht es offensichtlich: Die Verlagerung des Arbeitsmittelpunkts ins Homeoffice und der vermehrte Aufenthalt in den eigenen vier Wänden führen unter anderem zu erhöhtem Stromverbrauch. Gut, wer da bereits eine eigene Photovoltaikanlage mit Eigenverbrauch besitzt, findet Michael Schöllkopf. Wie der Vorsitzende des Vereins Solardrom in einer Pressemitteilung schreibt, habe der April überdurchschnittliche Solarerträge gebracht und so bei den Anlagenbesitzern für Entspannung gesorgt, wenn die nächste Stromabrechnung kommt.

In der Offensive „Hockenheim macht Solarstrom“ erhalte der Verein vermehrt Anfragen zu kleinen Anlagen, die auch in Mietwohnungen eingesetzt werden können, berichtet Schöllkopf. „Balkonanlagen sind aktuell der Renner“, erklärt der Vorsitzende. Das größte Handikap bei Mietobjekten sei dabei eher die Zustimmung des Vermieters oder der Hausgemeinschaft beim Anbringen der Module. Daher würden aktuell die meisten Anlagen bei Hausbesitzern installiert, die gerade ihre Balkone sanieren.

Vermieter profitieren mit

Anstehende Renovierungen von Balkonen seien eine gute Möglichkeit, bei einem größeren Wohngebäude die Balkone der Mieter mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Das schaffe einen Mehrgewinn für alle Beteiligten: Der Hausbesitzer steigere den Wert seiner Immobilie, der Mieter profitiere von geringeren Stromkosten, allen helfe die Einsparung bei den CO2-Emissionen.

Ein weiterer Anfrageschwerpunkt sei das Thema Netzausfall und Notstromversorgung. Entgegen der allgemeinen Meinung, funktionierten Photovoltaikanlagen bei einem Stromausfall ebenfalls nicht mehr. Dies sei allgemeinen Schutzbestimmungen im Stromnetz geschuldet. Allerdings gebe es Möglichkeiten, eine Notstromfunktion einzubauen oder nachzurüsten, bisher nicht für kleine netzgekoppelte Anlagen.

Auch hierfür habe der Verein eine Lösung parat, die genau diese Lücke schließe: eine Balkonanlage bis 600 Watt mit Batterie, Notsteckdose und kompletter elektronischer Steuerung. Als zusätzliche Besonderheit komme hinzu, dass der notwendige Zählerwechsel entfällt, da die Anlage keinen überschüssigen Strom mehr ins Netz einspeise. zg

Info: Weitere Informationen und Kontakt unter www.solardrom.info.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 06.05.2020