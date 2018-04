Solarkäfer vibriert, wenn Strom fließt

Anzeige

Mit dem Bilderbuch „Oh Schreck, oh Schreck, der Strom ist weg“ verdeutlichten die Erzieherinnen den Kindern, was ohne Strom alles nicht mehr genutzt werden kann und wie abhängig die Gesellschaft vom Strom eigentlich ist. Aber auch, was es für Möglichkeiten bietet, wenn man einfach mal wieder andere Dinge tut, sich Zeit füreinander nimmt, sich gegenseitig Geschichten erzählt, grillt, Kerzen anzündet oder zusammen Musik macht. So gab es unter den Kindern viele tolle Gespräche darüber, was man alles ohne Strom machen könnte.

Photovoltaik in Umgebung gesucht

Aber auch erste Ansätze, warum wir überhaupt Strom sparen sollten und was das mit dem Klima zu tun hat, wurden vermittelt. Ein Spielzeugkäfer mit einer Solarzelle statt einer Batterie sorgte für große Begeisterung, genau wie eine Solarlampe. Einige Kinder waren auch auf der Suche nach Solaranlagen auf den Dächern der Häuser im Umkreis des Kindergartens. Wichtig war und ist es dem Team den Kindern zu vermitteln, dass jeder etwas tun kann, um zum Klimaschutz beizutragen.

Ob es der Lichtschalter ist, den ich ausmache, wenn ich aus einem Raum gehe oder eine Solaranlage auf dem Dach. Mit gebastelten Stromsparbuttons für zu Hause und einem Forscherauftrag für die ganze Familie zum Thema Strom durften die Kinder heimgehen nach einer bewegten Woche mit vielen nachhaltigen Aktionen und Gesprächen, die weiter vertieft werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 19.04.2018