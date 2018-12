„Solidarität wird hier täglich gelebt“

Hockenheim.Nach etlichen Weihnachtsfeiern in der „Brauerei zum Stadtpark“ wurde die Feier des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) dieses Jahr im kleinen Saal der Stadthalle durchgeführt. Das neue Domizil wurde gut aufgenommen, denn 113 Mitglieder, Gäste und Freunde nahmen die Einladung des SoVD Ortsverbandes Hockenheim zur Weihnachtsfeier gerne an und trafen sich zu einem gemütlichen Beisammensein mit vorweihnachtlicher Stimmung.

Die Besucher wurden von einer festlichen Atmosphäre und liebevoll gedeckten Tischen mit Kaffee und Kuchen sowie stilvollen weihnachtlichen Dekorationen empfangen. Vorsitzende Heidegard Busch begrüßte die Ehrengäste, unter anderem OB-Stellvertreter Fritz Rösch sowie OB a.D. Gustav Schrank. Ein besonderer Gruß ging an Fachanwalt Jürgen Nesweda, der regelmäßig seine Sprechstunden in der Zehntscheune abhält. Weiterhin wurden die Abordnungen der SoVD-Ortsverbände aus Schwetzingen und Neulußheim begrüßt.

In seiner Begrüßungsrede sagte OB-Stellvertreter Fritz Rösch dass er gerne beim SoVD zu Gast ist, da hier über Solidarität nicht nur geredet, sondern diese auch in der täglichen Praxis „gelebt“ werde. In seinem Grußwort veranschaulichte er, dass der Name „SoVD“ einen guten Klang in der Bevölkerung besitze. „Viele haben Rat bei Ihnen bekommen und sie wissen, dass sie nicht alleine sind“ richtete Rösch an die Adresse der Vorsitzenden aus.

Musik und Tanz

Anschließend gehörte die Bühne den Unterhaltungskünstlern. Alisia (Klavier) und Ramon Söhngen (Konzertgitarre) warteten bereits ungeduldig auf ihren Auftritt. Die jungen Solisten beherrschten ihre Instrumente, spielten gefühlvoll bekannte Weihnachtslieder und verwandelten den Saal in eine Konzerthalle, wofür sie den verdienten Beifallssturm erhielten. Die anwesenden Großeltern der beiden, das Ehepaar Söhngen, waren sichtlich stolz auf die jungen Musiker. Ebenfalls jung waren die Tänzerinnen der Hockenheimer Carnevalsgesellschaft, die einen fulminanten Tanz aufs Parkett legten und die für ihre akrobatischen Leistungen auch begeisterten Applaus bekamen.

Für die weitere musikalische Umrahmung des Nachmittages war der Shanty-Chor der „Rheinauer Seebären“ verantwortlich. Chorleiter Wolfgang Rahner und seine Seemänner in weißen Hemden verstanden es vorzüglich, mit den Seemanns- und Weihnachtsliedern eine besinnliche Atmosphäre in die Stadthalle zu zaubern. Nachdem die Begeisterung nicht enden wollte, kamen die „Seebären“ um eine Zugabe nicht umhin.

Heidegard Busch beendete die Veranstaltung und wünschte allen ein geruhsames Weihnachtsfest. zg

