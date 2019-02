Sonder-Edition zum Jubiläumsjahr

Hockenheim.Sie ist da: Die Hockenheim-Edition der „Guten Schokolade“ traf diese Woche im Globus ein. Die jungen Botschafter für Klimagerechtigkeit von „Plant for the Planet“ haben die 11 500 Tafeln mit fünf Hockenheim-Motiven in Empfang genommen.

Der Startschuss zum Verkauf der zertifizierten Fairtrade-Schokolade anlässlich des Jubiläumsjahrs fällt am morgigen Samstag, von 9 bis 17 Uhr im Globus im Talhaus. Ab diesem Tag kann die Hockenheim-Edition der Guten Schokolade zum Preis von einem Euro im Globus erworben werden (solange der Vorrat reicht). Sie ist von der Stiftung Warentest auch auf Platz eins der geprüften Milchschokoladen gelistet worden.

Das besondere an der Schokolade ist, dass 20 Cent in Baumpflanzprojekte gehen. „Wer also fünf Tafeln kauft, der pflanzt einen Baum“, sagt Lia Mayrock, Botschafterin für Klimagerechtigkeit. Die süße Versuchung schmeckt damit nicht nur lecker, sondern ist auch ein aktiver Beitrag für den Klimaschutz.

Und sie kommt in einer schmucken Verpackung daher. Bei einem Malwettbewerb unter der Regie des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) wurden im vergangenen Jahr fünf Motive der Stadt unter den von Schülern gemalten Bildern ausgewählt. Die fünf Bilder schmücken die Schokoladentafeln, immer fünf ergeben ein Set. Für diese Sets wurden von der Druckerei Weinmann schöne Banderolen erstellt, so dass die Schokolade nicht nur schmeckt und hilft, sondern auch schön anzuschauen ist. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.02.2019