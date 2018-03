Songs von Liebe und Leid erobern Herzen

Anzeige

„Paddy goes to Holyhead“ sind wieder da. Die Band gastiert auf ihrer „Unplugged-Tour“ am Samstag, 7. April, 21 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk als „Akustik Trio“ mit der Besetzung Harald „Paddy“ Schmidt (Gesang, Gitarre), Uhu Bender (Bass, Gesang) und Almut Ritter (Violine, Gesang).

Fast 30 Jahre sind die „Paddies“ schon unterwegs. Was 1988 als kleines Folk-Abenteuer begann, steigerte sich nach wenigen Jahren zur bekanntesten Folk-Rock-Formation in Deutschland. Die Ohrwürmer „Bound around“, „Johnny went to war“, „Love song no. 90“, „Doolin“, „Far away“ „Titanic“ und „Here’s to the people“ klingen den Fans heute noch in den Gehörgängen.

Die große Spielfreude von „Paddy Goes To Holyhead“ ließ die bekanntesten Folkrocker Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten ein keltisches Feuerwerk nach dem anderen abbrennen.