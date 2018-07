Anzeige

Nachdem der Regen pünktlich aufgegeben hatte und der Sonne wieder den Vortritt ließ, konnten die Bewohner des Hockenheimer Pflegezentrums bei angenehmer Wärme ihren leckeren Eiskaffee im maritim dekorierten Innenhof genießen. Von den Bewohnern freudig erwartet, nahm der Seemannschor Hockenheim alle Gäste mit auf eine musikalische Reise übers Meer. Mit viel Schwung und guter Laune präsentierten sie ihre maritimen Stimmungslieder und die Gäste stimmten – teils im Matrosenlook – fröhlich mit ein.

Andrea Muth, Betreuerin aus dem Aktivierungsbereich des Pflegezentrum, moderierte den Nachmittag und durfte nach den Seemännern eine kreative Sommerhutmodenschau ansagen – präsentiert von den Mitarbeiterinnen Claudia Fischer, Anna Melzer, Martina Wächter und Martin Köhler. Da konnten alle eintauchen in die fürs Auge glänzende Stimmung. Party-, Hochzeit-, Früchtehut und gar einige mehr als pompös aufgemachte Kopfbedeckungen waren zu bewundern. Und weiter ging es mit dem Wasserballett. Zurück versetzen in alte Zeiten konnte man sich beim Ausblick auf die Badenixen, die zu klassischer Musik mit gestreifter Bademode und Duschhauben der 1950er-Jahre ihre Wassergymnastik zum Besten gaben. Bei diesem Anblick wurde kräftig gelacht und eine Zugabe war unumgänglich.

Bewohner danken mit Liedern

Ein weiteres Mal trat nun der Seemannschor in die Mitte der gut gelaunten Mannschaft. Zur Ehre und zum Dank an die Seemänner sangen schließlich die Bewohner mit Gitarrenbegleitung durch Martina Wächter zwei Seemannslieder. Extra in den wöchentlichen Singstunden des Pflegezentrums geprobt, klangen die Lieder „Heute an Bord“ und „Nordseewellen“ den Profis entgegen. Wie selbstverständlich stimmten diese mit ein, so dass der Nachmittag einen stimmungsvollen Ausklang fand.