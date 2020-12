Sonst wäre alles viel trauriger

Vor der Frage, ob das Christkind in diesem Jahr eine Mund-Nase-Bedeckung tragen wird, steht ja zunächst die Frage: Gibt es überhaupt ein Christkind? Hat man es in Hockenheim schon gesehen? Vielleicht im Hollergässel oder in der Stiefelgass’? Moment, diese beiden Straßennamen stehen in keinem örtlichen Adressbuch. Mag sein, aber das Christkind braucht sicherlich kein Adressbuch und die älteren Hockenheimer wissen eh, wo die Stiefelgass’und das Hollergässel sind. Und erst recht braucht das Christkind kein Navi, das brauchten bestenfalls die Heiligen Drei Könige, die dafür den oft erwähnten besonderen Stern von Bethlehem hatten.

Aber zurück zur Frage nach dem Christkind überhaupt. Wenn uns jemand fragt: Gibt es das Christkind oder nicht, dann werden wir einfach ganz selbstbewusst und machen uns klar, dass das Träumen schließlich der Sonntag des Denkens ist, und sagen Ja. Und wer sagen möchte, dass es kein Christkind gibt, der leidet an einer, sagen wir mal Krankheit, vielleicht an einer „Zweifelsucht“ oder vielleicht einfach an Herzensarmut.

Stellen wir uns doch einfach mal die ganze weite Welt vor mit all ihren Bergen und Seen und Flüssen, mit dem Himmel und seinen unzähligen Sternen. Was gibt es da nicht alles für Wesen: im Wasser, in der Luft und auf der Erde, in der Hitze der Wüste und in der Kälte des ewigen Polareises? Unter all diesen Wesen ist der Mensch nur ein winzig kleines Wesen. Und wie sollte dann ein solcher Mensch alles sehen, alles kennen, alles wissen können?

Und genau deshalb gibt es auch ein Christkind, so wie es Fröhlichkeit und Wärme und Güte und Herzensliebe gibt, die wir auch nicht mit Händen fassen, mit geschärftem Blick sehen oder auf der Computerfestplatte speichern können. Und dennoch fühlen.

Deshalb überzeugen wir uns jetzt ganz einfach selbst: Es gibt ein Christkind, weil sonst alles viel trauriger wäre, so, wie wenn es keine Lieder, keine Märchen, kein strahlendes Licht mehr gäbe. Und in unseren coronistischen Zeiten noch viel, viel mehr.

Wir brauchen auch keine Detektive, um das Christkind zu finden. Und wenn wir es nicht sehen, ist es doch kein Beweis, dass es das Christkind nicht gibt. Schon der „kleine Prinz“ bei Antoine de Saint-Exupéry sagt: „Nur mit dem Herzen sieht man gut, das Wesentliche bleibt für das Auge unsichtbar.“

Wir freuen uns doch auch über den Regenbogen und den Mondenschein, über das Zwitschern der Vögel und den Duft der Blumen. Und dennoch liegt über alledem der Schleier eines Geheimnisses, den man einfach nicht zerreißen darf. Nur wenn wir daran glauben können, lüften wir diesen Schleier ein klein wenig. Und wissen dann vielleicht gar nicht mehr, was wir darunter suchen.

Wenn wir unter dem Schleier unserer eigenen Fantasie das Christkind – unser individuelles Christkind – schützend geborgen halten, dann wissen wir wenigstens, dass ihm da auch nichts geschehen kann. Und so haben wir jetzt festgestellt, dass es das Christkind einfach gibt. Nicht nur für Kinder . . .

