Sophia Bienroth bestätigt

Hockenheim.Im Hallenanbau des HSV fand die Hauptversammlung der Jugendabteilung des Sportvereins statt, an der die Jugend zahlreich teilnahm. Zu Beginn erfolgte der Bericht von Jugendleiterin Sophia Bienroth, die vom vergangenen Jahr erzählte. Neben dem Kinderschminken beim Flohmarkt der Cheerleader sowie der Halloweenparty für die HSV-Kinder stand 2018 ein Ausflug in den Kletterwald für die Vorstandsmitglieder auf dem Programm. Am Ende ihres Berichts bedankte sich Bienroth bei den Mitgliedern des Jugendvorstandes für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr.

Nach dem Kassenbericht folgten dann die Wahlen. Dabei wurde der Vorstand überwiegend im Amt bestätigt. Klaus Hummel bedankte sich für den reibungslosen Ablauf der Wahl und wünschte dem neuen Jugendvorstand viel Erfolg.

Nach den Wahlen standen die Termine für das kommende Jahr auf der Agenda, die aus dem Kinderschminken beim Flohmarkt der Cheerleader, einer österlichen Bewegungslandschaft für die kleinsten Mitglieder, dem Sommerfest „HSV präsentiert“, der Halloweenparty sowie einem noch nicht festgelegten Ausflug bestehen. so

Donnerstag, 21.02.2019