Soundtrack des Lebens

Zu einem besonderen Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 26. Juli, um 18 Uhr in die Stadtkirche ein. Im Zentrum des Gottesdienstes steht die Musik.

Zehn Songs werden in ihren Originalfassungen zu hören oder als Musikvideo zu sehen sein. Und dazu kommt die jeweilige Geschichte, die Menschen mit diesem Song verbindet. Die beiden Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck werden den Gottesdienst mit Gebeten, biblischen Gedanken und Interviews moderieren.

Der Gottesdienst wird zugleich live vor Ort gefeiert und online gestreamt. Für die Teilnahme in der Stadtkirche ist eine Platzreservierung notwendig, damit das Corona-Schutzkonzept eingehalten werden kann. Reservierung unter Telefon 06205/9 45 50 oder per E-Mail an hockenheim@kbz.ekiba.de. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 17.07.2020