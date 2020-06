„Soundtrack des Lebens“ gesucht

Hockenheim.Es gibt Lieder, die haben eine ganz besondere Bedeutung: ein Lied, das am schönsten Tag des Lebens da war. Ein Lied, das in schweren Zeiten Halt gegeben hat. Ein Lied, das eine neue Welt eröffnet hat. Vielleicht war es auf der ersten selbst gekauften Platte. Vielleicht musste man stundenlang warten, bis es wieder im Radio lief, um es dann auf Kassette mitzuschneiden. Vielleicht hat es erst später an Bedeutung gewonnen, als die CD schon im Regal verstaubte.

Solche besonderen Lieder suchen die Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck – zusammen mit der persönlichen Geschichte zum Lied. So entsteht der „Soundtrack des Lebens“, der im PlusX-Gottesdienst am Sonntag, 26. Juli, 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche gemeinsam erklingen wird. zg

Info: Lied mit seiner Story beisteuern ist möglich unter unter www. ekiho.de/soundtrack.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 04.06.2020