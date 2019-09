Sozialamt bis Mitte Oktober geschlossen

Das Sozialamt mit Rentenversicherungsstelle ist ab Freitag, 20. September, bis einschließlich Freitag, 18. Oktober, geschlossen. Personen mit Anliegen können sich in dringenden Fällen direkt an den zuständigen Träger (Job Center Rhein-Neckar-Kreis Schwetzingen oder Landratsamt RNK, Heidelberg) wenden.

Anträge können jederzeit über Posteinwurf oder per Abgabe an der Infotheke am Haupteingang zu Händen des Sozialamtes abgegeben werden – sie werden weitergeleitet. Für Anträge auf Versichertenrente aus der gesetzlichen, Deutschen Rentenversicherung können Termine im Regionalzentrum der DRV Baden-Württemberg Mannheim oder den zuständigen Versichertenältesten vereinbart werden. Terminwünsche für die Zeit ab 21. Oktober nimmt vertretungsweise und ausschließlich telefonisch die Wohngeldstelle entgegen. zg

