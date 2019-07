Spanischer Abend mit Gitarrist

Der Förderverein Gartenschaupark und die Parkanlagen Hockenheim GmbH laden die Bevölkerung am Freitag, 19. Juli, ab 20 Uhr zu einem spanischen Abend auf der Seebühne im Stiegwiesenpark ein. Der Gitarrist Maximilano Alfredo Bonilla Arzola (Bild) spielt Stücke mit südländischen Rhythmen. Der Eintritt ist frei.

Der in Peru geborene und mittlerweile in Deutschland lebende Maximilano Alfredo Bonilla Arzola präsentiert eine Auswahl von spanischen Liedern auf der Seebühne. Er spielt auf Konzerten in Deutschland, Peru und Argentinien. Der Gitarrenlehrer unterrichtet an der Musikschule Bruchsal, der Musikschule Bad Schönborn und im Löwenrot Gymnasium in St. Leon-Rot.

Es gibt spanische Sangria

Die Veranstalter freuen sich, „einen Künstler verpflichtet zu haben, der die südländische Musik authentisch präsentiert und in diesem Musikgenre ein Meister seines Faches ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Förderverein sorgt für das leibliche Wohl.

Neben einem kleinen Imbiss, alkoholfreien Getränken und spanischem Bier gibt es für die passende Atmosphäre auch original spanische Sangria. zg/Bild Arzola

