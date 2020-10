Spannende Matches geliefert

Seine Jugendclubmeisterschaften hat der Tennisclub (TCH) unter speziellen Corona-bedingten Anpassungen ausgespielt. So gab es keine große gemeinsame Siegerehrung, sondern die Spieler aus den einzelnen Altersgruppen erhielten ihre Preise, direkt nachdem ihr letztes Spiel ausgetragen war. Das große Abschlussgrillen musste abgesagt werden.

Trotz allem waren die jungen Spieler hoch motiviert, sich untereinander zu messen und um den Siegerpokal zu kämpfen, teilt der TCH mit. Fast alle Wettkämpfe konnten im Freien stattfinden. Insgesamt 48 Kinder und Jugendliche aus sieben Altersklassen traten von Donnerstag bis Sonntag in 86 Spielen an.

Die Zuschauer konnten sich über spannende Finals freuen, die sie vorschriftsmäßig mit dem nötigen Sicherheitsabstand und den sonstigen Corona-Maßnahmen verfolgten. Christoph Heinzelmann und Valentin Rothbauer, der gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr beim TCH absolviert, hatten ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das von Zuschauern und Spielern hervorragend umgesetzt wurde.

In der U 9 setzte sich Sophia Roth in knappen Matches durch, während in der U 9/10-mixed Pavel Neumüller im Finale gegen seinen Zwillingsbruder Ilja Neumüller gewann. In der U 12-mixed siegte Nico Breckel, der die Gegner durch sein unermüdliches Laufspiel zermürbte.

Moritz Dietel siegt souverän

Mattis Rivas-Classen überzeugte in der U 12-männlich, Quentin Rombach sicherte sich in einem spannenden Spiel den Titel in der U 14-männlich nach drei Sätzen mit einem knappen 11:9-Sieg gegen Nikolaus Rothbauer im Matchtiebreak. In der U 14/16-weiblich verteidigte Romy Heck ihren ersten Platz aus dem Vorjahr. Bei der U 18-männlich siegte Moritz Dietel souverän.

Beim Talentino-Wettbewerb zeigten die ganz jungen Nachwuchshoffnungen des Tennisclubs, Hanna Daebel, Emely Löffler, Mia Mellein, Theresa Rudow und Matthias Sava, unter Anleitung des TCH-Cheftrainers Marian Voinea ihr Können. Bei vier sehr intensiven Tagen hatten alle Beteiligten ihren Spaß und stellten ihr Können unter Beweis. zg/vro

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 30.10.2020