Anzeige

Selbst der Regen stört nicht

Bald waren alle Noten gefunden und die Welt der Musik gerettet. Alle gemeinsam versammelten sich zum großen Finale, mit viel Gesang und diversen Percussion-Instrumenten feierten sie die Rettung des Notenlandes. Trotz leichten Regens zogen die Schüler das Open-Air-Konzert im Hof ihrer Klavierlehrerin mit Begeisterung durch und jeder bekam eine Urkunde am Schluss für großartige Detektivarbeit. So konnten sich alle mit bester Laune in die Ferien verabschieden. mb

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.07.2018