Spannung in der Oberliga

Hockenheim.In der zweiten Runde der badischen Schach-Oberliga war Hockenheim II in der heimischen Zehntscheune Gastgeber gegen den SV 1947 Walldorf. Trotz eines leichten DWZ-Vorteils der Gäste verlief der Kampf auf einem ausgeglichenen Niveau. Am Ende hatten die Walldorfer das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite und konnten mit einem 4,5:3,5-Sieg die Punkte entführen. Für Hockenheim waren erfolgreich: IM Oleg Boguslawski (1), IM Tomislav Bodrozic (1), IM Mihail Nekrasov (remis), FM Oliver Günthner (remis) und Thomas Löchel (remis).

In der 1. Bezirksrunde der badischen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft gewannen die Hockenheimer beim SC 65 Reilingen mit 3,5:0,5. Die Punkte für Hockenheim holten: Jürgen May (1), Michael Fricke (1), Christian Würfel (remis) und Gerold Rocholz (1).

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr startet nach der Auslosung die erste Runde der offenen Hockenheimer Stadtmeisterschaft. Anmeldungen von Kurzentschlossenen sind noch möglich. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 16.11.2018