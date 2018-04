Anzeige

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird das Hoggemer Spargelfest „Weißer Samstag – Spargelgenuss am Wasserturm“ fortgesetzt. Am letzten Samstag im April, am 28. April, dreht sich von 12 bis 17 Uhr dann wieder alles um das königliche Gemüse. „Bewährtes beibehalten, Veränderungen vornehmen, wo Bedarf ist – dieser Aufgabe haben wir uns im vergangenen Jahr direkt im Anschluss an das Fest gestellt. Denn nach der kurzen Vorbereitungszeit mussten wir selber ausprobieren, was klappt und wo wir noch Potenzial haben“, berichtet Oliver Grein, Sprecher des Arbeitskreises „Lebensqualität und Identität“ vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV).

Schnell war klar: Das Konzept, ein familiäres, aber stilvolles Spargelfest auszurichten, ist bei den Besuchern sehr gut angekommen. Auch das Motto rund um die Farbe Weiß, das mit passender liebevoller Dekoration stilvoll umgesetzt wurde, fand die Zustimmung der Gäste.

Im Zeichen des „Riesenspargels“

„Ganz in Weiß und das bei unserem ‚Hoggemer Riesenspargel‘, dem Wasserturm, das hat vielen Menschen gefallen“, so Grein. Aber auch die familiäre Atmosphäre, bei denen die Organisatoren beispielsweise selbst mit anpackten bei der Geschirrrückgabe, die Speisen und Getränke, die passend zum Motto gewählt waren und das Angebot wurde gelobt. Gern in Anspruch genommen wurde auch die Idee, dass ganz in Weiß gekleidete Besucher ein Freigetränk bekommen – Dinge, die auch beim diesjährigen Spargelfest genauso wieder umgesetzt werden, teilt der HMV mit.