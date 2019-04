Spargelzeit mit Kochkurs veredeln

Die Volkshochschule veranstaltet am Donnerstag, 16. Mai, von 17.30 bis 21.30 Uhr in der Lehrküche der Hartmann-Baumann-Schule einen Kochkurs zur Spargelzeit. Auf dem Programm stehen: Spargelcremesüppchen mit Kaviar-Toasties, gegrillter Spargel mit Melone, Feta und Oliven, gebratener grüner Spargel mit Tomaten-Majo, Burrata auf Salat von Auberginen und Spargel, Spargel mit Fischragout in grüner Joghurtcreme, panierter Parmesan-Spargel und Spargel-Crostini.

Die Kursgebühr beträgt 24 Euro zuzüglich 16 Euro Lebensmittelkosten. Bitte mitbringen: zwei Geschirrhandtücher, Behälter für Übriggebliebenes, Küchenschürze, eigene Getränke. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.04.2019