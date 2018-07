Anzeige

Hockenheim.Das Fußball-Camp des FV 08 wird in der zweiten Ferienwoche angeboten. Es bietet eine ideale Ferienbetreuung von Montag, 6. August, bis Freitag, 10. August, jeweils von 9 bis 14 Uhr, und richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis zwölf Jahren.

Bei der Veranstaltung steht der Spaß an der Bewegung und am Spielen im Freien im Vordergrund. Der FV 08 bietet neben dem Spaßcharakter zusätzlich die Möglichkeit, die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler zu verbessern. Während des Trainingslagers werden die Kinder und Jugendlichen von mehreren ausgebildeten Trainern betreut. Es gibt täglich ein gemeinsames Mittagessen. Am Ende des Fußball-Camps werden ein Wettbewerb und ein Abschlussturnier durchgeführt. Jedes Kind erhält ein T-Shirt zur Erinnerung. Der Preis ist für das erste Kind 100 Euro, Geschwister-Kinder zahlen 75 Euro inklusive Mittagessen und T-Shirt.

Anmeldungen per E-Mail an: vorstand2@fv08.de. Weitere Informationen unter www.fv08.de oder bei Matthias Filbert, Telefon 0176/ 4 25 97 1 60. zg