Der HSV lädt alle Mädchen und Jungen von drei bis sieben Jahren zum Tag des Kinderturnens am Samstag, 10. November, ein. Zwischen 11 und 16 Uhr darf jedes Kind mit seinen Eltern oder Großeltern in die HSV-Halle, Waldstraße 1, kommen und einen Parcours bewältigen. Hierbei ist es egal, um wie viel Uhr die Kinder kommt oder in welcher Reihenfolge sie die Stationen angehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, teilt der HSV mit.

Der Tag des Kinderturnens ist Teil einer bundesweiten Offensive des Deutschen Turner-Bundes (DTB) im engen Schulterschluss mit seinen Landesturnverbänden. Der Tag wird jährlich am zweiten Novemberwochenende deutschlandweit durchgeführt. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beteiligt sich als offizielle Kooperati-onspartnerin mit ihrer Initiative „Kinder stark machen“ an der Offensive Kinderturnen. Familienministerin Dr. Franziska Giffey hat die Schirmherrschaft übernommen.

Die Kinder können mitmachen beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen. Spaß und Freude an der Bewegung für alle ist das Motto, unter dem Kinder unabhängig von einer Behinderung oder ihrer kulturellen beziehungsweise sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren.

Wie keine andere Sportart fördert das Kinderturnen vielseitig und umfassend alle wichtigen motorischen Grundfertigkeiten und -fähigkeiten der Mädchen und Jungen. zg

Info: Weitere Informationen unter kinderturnen.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.10.2018