„Speakers Corner“ zu Frauenwahlrecht

Die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt veranstaltet zusammen mit dem Ortsverband Hockenheim am Samstag, 10. November, einen frauen- und genderpolitischen Nachmittag. Vor 100 Jahren erhielten die Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Deshalb laden die Grünen alle Interessierten zu einer „Speakers Corner“ ein. Ab 15 Uhr haben alle Anwesenden auf dem Marktplatz in der Rathausstraße neben der Stadthalle die Möglichkeit, zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland – Ist das alles?!“ zu sprechen.

Anschließend wird ab 16 Uhr im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ eine offene Diskussionsrunde mit der frauen- und genderpolitischen Sprecherin der Grünen Jugend Baden-Württemberg, Anika Kienle, stattfinden. Einführend wird sie einen Überblick über den aktuellen Stand des Themas geben und Perspektiven für die Zukunft aufzeigen.

Infos zum Thema gibt es auf der Jubiläumsseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 31.10.2018