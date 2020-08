Speis und Trank vom Feinsten

Das rauschende Fest der Stadterhebung, das vor 125 Jahren hätte gefeiert werden sollen, musste damals um ein Jahr verschoben werden – Großherzog Friedrich I. von Baden hatte vorher keine Zeit, um in die frisch gebackene Stadt zu kommen (wir berichteten am 22. Juli). Doch fast ein Jahr später, am 21. Juni 1896 war es dann so weit, der Großherzog kam in die junge Stadt und es durfte gefeiert werden.

Allerdings, für ihn stand nicht die Stadterhebung im Mittelpunkt, sondern die Einweihung des Kriegerdenkmals. Dementsprechend fiel die Feier aus – mit einer Militärparade mit über 3000 Soldaten, Reservisten und Kriegervereinsmitgliedern, bei der Frauen und Kinder nur am Straßenrand stehen durften.

Doch ob Stadterhebung oder Kriegerdenkmal – wenn ein Großherzog in die Stadt kommt, darf man sich nicht lumpen lassen und so wurde unter anderem zu einem Festbankett eingeladen. Wer zu der Feier alles kommen durfte, darüber schweigt die Chronik, doch was jenen, die kommen durften, vorgesetzt wurde, davon kündet die Speisekarte, von der ein Exemplar erhalten blieb und sich heute im Besitz von Jochen Vetter befindet.

In Familienbesitz gelangt

Allerdings, schränkt er lachend im Gespräch mit unserer Zeitung ein, gedruckt wurde die edle Karte nicht in seinem Haus – er erhielt sie von seiner Schwiegermutter vermacht, die weiteren Spuren verlaufen sich im Dunkel der Zeit. Nein, gedruckt wurde die Speisekarte in Heidelberg, bei der Druckerei Th. Amann. Natürlich dem Anlass entsprechend edel, mit Golddruck und einer ausgeschnittenen und eingeklebten Fotografie.

Und wie man der Karte entnehmen kann – die Altvorderen wussten durchaus zu Leben. So gab es als Vorspeise eine Hühnersuppe, anschließend Rheinsalm mit Bachforellen verziert, dazu Kartoffeln und Krebssauce. Ferner stehen ein „Rehziemer, Rehbraten, garniert mit jungen Gemüsen“ zur Auswahl oder „Gefüllte Pastete nach Touloser Art“. Unter dem Begriff Rehziemer versteht man heute den Rehrücken und die Stadt Toulouse hat mit der Zeit ein u gewonnen. Zurück zur Speisekarte, die ein „Poularden Salat-Compot, mit „Verschiedenes Gefrorenes und Backwerk“ lockt und zum Schluss aufs sicherlich wohlschmeckende Dessert verweist.

Doch nicht nur die Speisen konnten sich sehen lassen, auch der Mundschenk tischte vom Feinsten auf. Da gab es als Aperitif einen Sherry. Bei den weißen Weinen wurden ein Markgräfler Edelwein, eine Gimmeldinger Auslese und ein Niersteiner Glück offeriert. Bei den „rothen“ beschränkte sich die Auswahl auf einen Affenthaler. Und bei den Champagnern standen zwei zur Auswahl – ein Germania-Sect und ein Moët et Chandon. aw

