Spenden am Osterstand abgeben

Hockenheim.Der CDU-Stadtverband wird am heutigen Ostersamstag mit einem Stand in der Karlsruher Straße vertreten sein. In der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr werden die Mitglieder Ostereier und allerlei Süßigkeiten an Groß und Klein verteilen.

Wer etwas Gutes tun möchte und nicht mehr benötigte Brillen, Hörgeräte, Kleider und Schulsachen hat, der kann diese an dem Stand zugunsten des Konvois der Hoffnung abgeben. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Hilfsorganisation in Oberhausen-Rheinhausen, die Not leidende Menschen in Deutschland und in aller Welt unterstützt.

Die Gemeinderatskandidaten Oskar Stephan und Siegfried Kahl stehen während des Osterstandes mit dem Fahrrad parat um sich Anliegen der Bevölkerung anzuhören und bei Bedarf auch sofort vor Ort anzuschauen. Hier können allgemeine Themen angesprochen oder auch „Brennpunkte“ vor Ort angeschaut werden. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 20.04.2019