Spielerisch auf den Schutz der Umwelt drängen

Im Programm der Miniatur-Kunst im öffentlichen Raum wird an diesem Montag, 17. August, ein neues Kapitel aufgeschlagen – Natur ist das Motto der Woche. „Wir wollen nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger daher kommen“, meint Birgit Rechlin, die Geschäftsführerin des Hockenheimer Marketingvereins (HMV), die das Projekt gemeinsam mit Diplom-Sozialpädagogin Nina Ungelenk-Baumann vom Pumpwerk entwickelt hat, maßgeblich unterstützt von der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, die die Materialkosten und einen Teil der Arbeitsstunden übernimmt.

Der „Zeigefinger“ bezog sich auf die ersten beiden Wochen der Aktion, als das Duo mit seinen Miniaturen auf die Themenfelder Zigarettenkippen und Müll im öffentlichen Raum aufmerksam machte. Mit Tableaus im Maßstab 1:87, installiert auf Plattformen von 20 mal 20 Zentimetern, wurden die Themen ironisch aufgegriffen und im öffentlichen Raum, im konkreten Fall auf dem HÖP-Gelände, präsentiert. Da sieht man beispielsweise eine Miniatur-Feuerwehr beim Löschen einer Kippe – eine Szene, die angesichts der Hitze und der damit einhergehenden Brandgefahr nicht nur Unachtsamkeit, sondern auch Sorglosigkeit anprangert.

Das Problem mit den Hinterlassenschaften des Menschen besten Freundes, die wohl nicht zu diesem illustren Kreis zählen, wurde ebenso aufgegriffen wie die Unart vieler Menschen, ihren Müll nicht mit nach Hause zu nehmen oder in den dafür aufgestellten Eimern zu entsorgen.

An der Schönheit erfreuen

Nun also das Motiv Natur, was im Prinzip denselben Sachverhalt wie in den Wochen zuvor aufgreift, nur diesmal aus der positiven Ecke kommend – wer die Natur nicht vermüllt, der erfreut sich an ihrer einzigartigen Schönheit.

Mit der Resonanz der ersten beiden Wochen ist Rechlin sehr zufrieden. Zwar hatte sie sich mehr Interaktionen in den sozialen Medien versprochen – doch ungeachtet dieser Zielrichtung erfolgte die meiste Bestätigung auf analogem Weg.

Werktags ist Rechlin immer kurz vor 8 Uhr auf dem HÖP-Gelände anzutreffen, wenn sie irgendwo im Gebiet zwischen Infotafel und Tankstelle am Ortsausgang ihre Kunstwerke versteckt. Wobei – so richtig versteckt sind die Objekte nicht: Sie sind mit Pylonen abgegrenzt und von den Wegen aus zu finden. Das Fauna und Flora reservierte Gebiet soll nämlich geschont werden. Bei dieser morgendlichen Aktion hat Rechlin schon ein kleines Stammpublikum, das ihr Treiben interessiert verfolgt.

„In der ersten Woche wurde ich oft gefragt, was ich da mache“, erinnert sich die Geschäftsführerin, in der zweiten Woche hätten es die Menschen schon gewusst und seien neugierig auf das Kunstwerk des Tages gewesen. „Ich werde angesprochen, erfahre Zustimmung und die Menschen haben ihre Freude“, erläutert Rechlin, die es toll findet, wie gut das Gelände von der Bevölkerung angenommen wird. Tagsüber ist es dann etwas ruhiger um die Kunst, aber die Hitze der vergangenen Tage hat wohl viele Menschen vom Spaziergehen abgehalten, hofft sie auf zwei kühlere Wochen.

Konkret etwas tun

Auf jeden Fall sei die Idee, mit Hilfe der Kunst dafür zu werben, die Natur sauber zu halten, gut angenommen worden. Für Rechlin auch deshalb der richtige Weg, weil gerade durch solche Aktionen und wenn jeder seinen Müll dorthin bringt, wo er hingehört, vor Ort konkret etwas für die Umwelt getan werden kann.

Die Kunstwerke sind jeden Werktag bis 8 Uhr vor Ort, dann können sie 24 Stunden bewundert werden, bevor die nächste Miniatur ins Rampenlicht rückt. Und natürlich nur dann, wenn die Kunst keinen Sammler findet. Am Montag werden die Suchenden Gärtner überraschen, die gerade ihre Pflanzen gießen. Wem das gefällt, der darf ein Selfie mit dem Kunstwerk machen, es besingen oder mit Gedichten rühmen. Egal wie, auf jeden Fall sollte er seine Gedanken zum Kunstobjekt dem HMV oder unserer Zeitung auf den sozialen Kanälen mitteilen.

Und es lohnt sich: Unter allen Teilnehmer werden am Ende der Aktion eine Rennstadtkarte und eine Theaterkarte für einen Besuch im Pumpwerk verlost.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 17.08.2020