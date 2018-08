Anzeige

Theaterfreunde in Hockenheim warten schon darauf, was die neue Spielzeit 2018/2019 am Nationaltheater Mannheim im Programm hat. Die Spielpläne für das Regional-abo stehen fest und der Bus für den sicheren und bequemen Transfer von Hockenheim nach Mannheim und zurück wird organisiert. Die Abonnenten von Rosemarie Günzel erwartet ein bunter Veranstaltungsreigen zu günstigen Preisen.

Das Abo beginnt am Freitag, 12. Oktober, mit Verdis „Rigoletto“. Am 8. November ist Mozarts „Don Giovanni“ zu sehen. Mit „Werther“ von Jules Massenet am 22. November geht es weiter und im Dezember steht im Schauspiel die Uraufführung „Der Elefantengeist“ von Lukas Bärfuss auf dem Programm.

Das neue Jahr beginnt mit Schillers „Die Räuber“, worauf aus den Romanen von Elena Ferrante „Meine geniale Freundin“ im März folgt. Auch ein Tanzstück in Kooperation von Oper und Tanz enthält der Spielplan – „Sanssouci“ am Freitag, 29. März.