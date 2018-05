Spinnerei „verziert“ Büsche und Bäume

Anzeige

Ganze Gruppen seilen sich ab

Auch nach einem heftigen Regenguss findet man die sich entwickelnden Raupen noch darin. Sobald die Zeit der Verpuppung im Juni/Juli näher rückt, kann man jedes Jahr beobachten, wie sich einzelne oder auch ganze Gruppen dieser Raupen regelrecht abseilen oder an Ästen und Stammfuß herunterklettern und am Boden unterhalb des Netzes verschwinden. Dies ist dann der Fall, wenn der Busch total abgefressen vor uns steht. Nun kann der Busch frisch wieder austreiben, bringt Uwe Heidenreich zum Ausdruck.

Die Raupen verpuppen sich, wandeln sich in die kleinen Schmetterlinge und diese legen dann nach der Flugzeit im Juni/Juli wieder Eier am Stamm und den Ästen ab. Daraus schlüpfen erneut die Larven beziehungsweise Raupen und überwintern als Junglarven an dem entsprechenden Gehölz. Und im nächsten Jahr zur gleichen Zeit wird man wieder das gleiche Spiel beobachten können.

Nur eines schädigt diese Schmetterlinge, auch wenn sie, wie in allen biologischen Systemen der Fall, ihre natürlichen „Feinde“ wie Vögel, Schlupfwespen, Raubwanzen oder Parasiten haben: Ihr größter Feind sind die kalten, frostigen Winter, diese führen zum Absterben der Raupen.

Wärme dagegen scheinen sie zu mögen. Je weiter man in kühlere Landesteile kommt, umso seltener werden diese eingesponnenen Büsche. Wie der Nabu Niedersachsen mitteilt, wird vom Pflanzenschutzdienst Bonn das massenhafte Auftreten der Gespinstmotten auch mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht. htz

