Spitze bei Blechbläsern

Der 14-jährige Trompeter Sebastian Schrepp aus Hockenheim gewann mit seinem Klavierpartner Fridolin Bosse (Musikschule Ladenburg) beim 56. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen ersten Preis.

Das Duo qualifizierte sich innerhalb eines halben Jahres über den Regionalwettbewerb in Mannheim und den Landeswettbewerb in Schorndorf für den Bundeswettbewerb in Halle an der Saale. Ihre Instrumentallehrer Merdes (Trompete) und Benend (Klavier) bereiteten die jungen Musiktalente auf das Finale exzellent vor.

In der Altersklasse III starteten Sebastian und Fridolin schließlich zusammen mit 27 weiteren Duos (Blechblasinstrument und Klavier) aus dem ganzen Bundesgebiet. Die beiden spielten in Bestform und erreichten mit unübertroffenen 24 Punkten durch die internationale Jury den ersten Bundespreis.

„Vor dem Auftritt war ich sehr aufgeregt, konnte dann aber doch alles abrufen, was ich gelernt hatte. Bei der Siegerehrung war ich natürlich sehr überrascht und habe mich riesig gefreut!“, berichtete Sebastian. Damit gehören die beiden jungen Musiker im Jahr 2019 zu den bundesweit besten acht Blechbläser-Duos ihrer Altersgruppe. zg

