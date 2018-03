Spontaneität und Spielwitz

Anzeige

Konzerte voller Spontaneität, Spielwitz und dem nötigen Killerinstinkt sind das Markenzeichen von „Lava“. Davon können sich die Besucher beim Auftritt der Band am Samstag, 10. März ab 21 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk überzeugen. Man kann es spüren, wenn die Jungs auf der Bühne loslassen und der „Spirit“ des „Rock’n’ Roll“ den Tanzboden küsst. Das hat die Band bei zahlreichen Auftritten im In- und Ausland bewiesen. Professionalität gepaart mit glühender Leidenschaft und spielerischem Wahnsinn: Das ist der Motor, der die fünf Jungs aus dem Rhein Neckar-Delta zusammenhält. Sie lieben ihre Musik und ihr Publikum – das zeigen sie jeden Abend aufs Neue, teilt das Pumpwerk mit.

Das Gesicht der Band „Lava“ ist Alex Auer. Der begnadete Sänger und Gitarrist ist nicht zuletzt durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo bekannt geworden. Von ihrem ganz eigenen musikalischen Verständnis inspiriert, interpretieren die fünf Musiker Klassiker und Modernes der Pop-, Rock- und Soul-Geschichte. Auch tauchen immer wieder eigene Songs in der aktuellen Playlist auf. Laut oder leise, groß oder klein, „plugged“ oder „unplugged“, am Boden, zu Wasser oder auch in der Luft: „Come and taste the Band“ mit Alex Auer (Gitarre und Gesang), Boris Angst (Schlagzeug), Jesse Günther (Percussion), Rolf Breyer (Bass), Alexander Hartmann (Keyboards und Trompete). zg