Sport, Spiel und Spaß im „wilden Wald“

In erschöpfte, aber auch sehr glückliche Gesichter konnten die Eltern gucken, die ihre Kinder nach dem Ferienprogramm des örtlichen Kinderschutzbundes wieder vor dem Schülerhort am Aquadrom in Empfang nahmen. Hinter den insgesamt 19 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis neun Jahren lag ein ebenso sonniger wie erlebnisreicher Tag, den sie im Karlstern im Käfertaler Wald verbracht hatten, teilt der Kinderschutzbund mit.

Am Morgen hatte das Busunternehmen Jahnke die 19 Kinder und fünf Betreuer abgeholt und nach Mannheim in den Käfertaler Wald gebracht.

Gleich zu den Wildgehegen

Am Karlstern angekommen, ging es getreu dem Motto „Wilder Wald“ direkt zu den Wildgehegen, wo die Kinder Bisons, Dam- und Muffelwild, Wildschweine sowie Rotwild bewundern konnten. Danach wurde ausgiebig der Abenteuerspielplatz erkundet und besonders die Tischtennisplatten erfreuten sich großer Beliebtheit.