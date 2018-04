Anzeige

Das Grundschulhandballturnier der Verwaltungsgemeinschaft fand unter Beteiligung der Mannschaften der Hartmann-Baumann-, der Pestalozzi-, der Hubäcker-, der Lußhardt- sowie der Albert-Schweitzer-Schule, statt.

Der Rektor der Hubäckerschule, Frank Orthen, eröffnete das Turnier, das zum 19. Mal stattfand, und begrüßte neben den trotz hochsommerlicher Temperaturen erschienenen, zahlreichen Gästen auch OB-Stellvertreter Fritz Rösch sowie Bürgermeister Uwe Grempels aus Altlußheim.

In bewährter Weise oblag die Organisation und Austragung des Turniers dem Sportteam der Hubäcker-Schule in enger Zusammenarbeit mit der Jugendhandballspielgemeinschaft HoRAN, allen voran Ute Knopf. In der Rudolf-Harbig-Halle herrschte tolle Stimmung von der ersten Spielminute an.