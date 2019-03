Sprachgenius gegen grassierende Dummheit

„Ich fürchte, wir leben in geistfernen Zeiten: Fremdenhass und Rassismus, Dünkel gegenüber dem Unbekannten, Nationalismus und sein kleiner debiler Bruder, der Patriotismus, Herrenmenschenglaube und Biologismus, die Verachtung des Anderen und Vergötzung des vermeintlich Eigenen. Religiöser und politischer Fanatismus feiern in einer nie da gewesenen Schamlosigkeit in aller Öffentlichkeit

...