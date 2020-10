Sprayer beleidigen die Polizei

Nach besonders dreisten Sprayern fahndet die Polizei in Hockenheim. Die unbekannten Täter besprühten am Sonntagmorgen zwischen 3 und 10.25 Uhr eine Hauswand des Polizeireviers mit dem beleidigenden Schriftzug „ACAB“, eine Abkürzung des englischen Satzes „All cops are bastards“, sinngemäß zu übersetzen mit „Alle Bullen sind Schweine“. Der Schriftzug wurde mittels rosafarbener Sprühfarbe großflächig auf die Hauswand aufgebracht.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Im Stadtgebiet Hockenheim wurden weitere Schriftzüge dieser Art, die in rosa und grüner Farbe an verschiedenen Einrichtungen wie Stromkästen und Brückenpfeilern aufgesprüht worden waren, festgestellt. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen schließen die Ermittler nicht aus, dass alle Schmierereien von denselben Unbekannten angebracht wurden. pol/mm

