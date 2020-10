Sprayer wüten im Gartenschaupark

„Es ist eine Sauerei“, sagt Karl Götzmann, Geschäftsführer des Fördervereins Gartenschaupark, als er mit unserer Zeitung auf dem Weg Richtung Bouleplatz an der Eisenbahnstraße ist. Am Dienstagmorgen bekam er Bilder von den Schmierereien geschickt, machte sich selbst ein Bild von der Lage und meldete die Sachbeschädigung bei der Polizei.

In grüner und rosa Farbe hat Götzmann an mehreren Stellen immer wieder den gleichen Schriftzug entdeckt: „ACAB“, eine Abkürzung des englischen Satzes „All cops are bastards“, sinngemäß zu übersetzen mit „Alle Bullen sind Schweine“. An einer weiteren Mauer prangt der Satz „All cops are targets“, was auf deutsch bedeutet „Alle Bullen sind Ziele“.

Polizeigebäude beschmiert

Bereits am Sonntagmorgen wurde zwischen 3 und 10.25 Uhr eine Hauswand des Polizeireviers in der Stadt mit dem beleidigenden Schriftzug „ACAB“ besprüht (wir berichteten).

Am Gebäude des Polizeireviers wurde rosafarbene Sprühfarbe verwendet. Diese findet sich nur wenige Meter von der Bouleanlage entfernt wieder – an einem Stromverteilerkasten in der Eisenbahnstraße, am Rande des Gartenschauparks. „So ein schönes Bild mit der Katze auf dem Kasten und dann so was“, zeigte sich Götzmann enttäuscht und verärgert über die Schmierereien. Dann zeigt er Richtung Straße, unterhalb der Brücke, die den Weg über die Gleise ebnet – auch dort prangt der Schriftzug „ACAB“ in grüner Farbe am Boden.

Am Dienstagnachmittag bekam Karl Götzmann die nächste Hiobsbotschaft. Ein Mitarbeiter des Bauhofs rief ihn an. Im Ebertpark hinter dem Altenheim St. Elisabeth und im Stiegwiesenpark sind ebenfalls besagte Schriftzüge aufgetaucht. „Sogar auf zwei frisch renovierten Bänken“, sagt Götzmann sauer. Wie die Polizei mitteilt, wurden diese Schriftzüge entlang des Fußweges am Kraichbach in Richtung Kaiserstraße bis zum Kinderspielplatz angebracht.

Die Beamten gehen nach jetzigem Kenntnisstand von einem Tatzusammenhang aus. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, unter Telefon 0621/1 74 44 44, zu melden. vas

