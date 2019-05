Sprechstunde auf Montag verlegt

Das Diakonische Werk Schwetzingen verändert den Zeitpunkt der Außensprechstunde für ihr Beratungsangebot in Hockenheim. Die Sprechstunde findet ab Juni montagnachmittags von 14 bis 16 Uhr in der Ottostraße 17, (Telefon 06205/30 73 60, statt. Diplom-Sozialarbeiter Wendelin Muser ist weiterhin für die kirchliche Sozialarbeit in Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Ketsch und Brühl verantwortlich.

Sein Aufgabengebiet umfasst Familie- und Lebensberatung, sozialrechtliche Beratung, Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten und Schulden. Das Angebot ist für jeden Hilfesuchenden offen und erfolgt unter Wahrung der Schweigepflicht. Beratungstermine können auch in Schwetzingen, Hildastraße 4 a, wahrgenommen werden. Terminvereinbarung für Beratungen in Schwetzingen und Hockenheim unter der Telefonnummer 06202/93610. zg

