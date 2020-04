Sprechstunde für Bürger im Internet

Hockenheim.Das gesamtstädtische Entwicklungskonzept und das klimafreundliche Mobilitätskonzept bieten in den nächsten Monaten vielfältige Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung. Der Haushaltsplan 2020 der Stadt setzt dabei die finanziellen Rahmenbedingungen.

Die Fraktion der Grünen bietet erstmals am Montag, 27. April, eine digitale Bürgersprechstunde an. Thema wird unter anderem die Verabschiedung des Haushalts 2020 sein. Die Bürger sind eingeladen und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen mit auf den Weg zu geben. Sie sind gefragt, gerade in diesen schwierigen Zeiten.

Die Anmeldung und Moderation zur Bürgersprechstunde läuft über Fraktionsmitglied Elke Dörflinger. Wer daran teilnehmen möchte, schickt bis Sonntag, 26. April, eine E-Mail an: elke.doerflinger@gmx.de. Details und weitere Informationen erfolgen nach Anmeldung. ah

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 25.04.2020