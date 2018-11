Stadt braucht akut keine neuen Flüchtlingsunterkünfte

Die Stadt Hockenheim hat das Anwesen Walldorfer Straße 3 bis 5, das ehemalige Gasthaus „Deutscher Kaiser“, auch „Steffele“ genannt, vom bisherigen Mieter, dem Rhein-Neckar-Kreis, übernommen, um es für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Das hat die städtische Pressestelle auf Anfrage bestätigt. Die Übernahme der Immobilie in den Besitz der Stadt Hockenheim erfolgte zum 1. November. Der Mietvertrag besteht zwischen dem Landkreis und einem privaten Vermieter, die Stadt stieg als Untermieter des Rhein-Neckar-Kreises in die Vertragsbeziehungen ein. Dieser Untermietvertrag für die Stadt Hockenheim ist bis zum 28. Februar 2025 geschlossen.

Die Stadt wird die Immobilie für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nutzen. Derzeit leben 31 Bewohner in dem Gebäude, die auch weiterhin dort wohnen werden. Sie werden der Stadt auf die Unterbringungsquote angerechnet. Die Betreuung der Bewohner wird durch die Integrationsmanager des DRK- Kreisverbands Mannheim im Auftrag der Stadt wahrgenommen. Diese Kooperation laufe gut und reibungslos, teilt die Stadt mit.

Die benachbarten Anwohner der Walldorfer Straße 3 bis 5 wurden von der Stadt über den Besitzübergang der Immobilie per Brief informiert. Weitere Objekte für die Flüchtlingsunterbringung sind derzeit nicht in Bearbeitung. Wie die Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, Silke Hartmann, mitteilt, habe die Stadt für das Jahr 2018 ihre Unterbringungsquote „bereits übererfüllt“. mm

