Stadt engagiert sich für den Nachwuchs

Die Broschüre zum 40. Kinderferienprogramm des Kultur- und Kinderbüros Pumpwerk ist fertig. Sie wird in den nächsten Tagen an rund 1400 Kinder in der Stadt verteilt. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder, die ihren Wohnsitz in Hockenheim haben und spätestens bis zum 30. September 2019 sechs Jahre werden oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht 13 Jahre alt sind. Die Anmeldung ist über die Internetseite des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk von Montag, 24. Juni, 8 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 8 Uhr, möglich.

Unter den 64 Aktionen im neuen Ferienprogramm finden sich neben beliebten und bewährten Aktionen wie ein Tag bei der Feuerwehr, Angeln oder Bowling auch zahlreiche neue und interessante Angebote. Dazu gehören die Sportart Wing Tsun oder ein Fahrradtraining bei der Verkehrsschule Heidelberg mit dem MTBC Hockenheim. Und natürlich darf im Jubiläumsjahr ein kindgerechter Ausflug zum Kloster Lorsch, zu den Anfängen Hockenheims, nicht fehlen.

Gleich zweimal bietet der Sportfliegerclub Hockenheim die Möglichkeit, die Stadt von oben zu betrachten. Außerdem lädt das historische Tanzensemble „Danzatori Palatini“ anlässlich seines eigenen 40-jährigen Bestehens zur Suche nach den Waldkobolden ein.

Das neue Kinderferienprogramm ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Zeichen, wie wichtig es den Hockenheimern ist, sich für die Kleinen zu engagieren. Das Programm wird maßgeblich von verschiedenen Vereinen, Parteien und Einrichtungen getragen, die sich auch in diesem Jahr mächtig ins Zeug gelegt haben. Koordiniert und mit eigenen Veranstaltungen ergänzt wird es von den Mitarbeitern des Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk Hockenheim. Sie freuen sich, dass es gelungen ist, ein so umfang- und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Auch Firmen haben sich in die Pflicht nehmen lassen und tragen durch eigene Veranstaltungen und Spenden auf ihre Art zum Gelingen des Ferienprogramms bei. Um das Kinderferienprogramm auch in diesem Jahr zu dem werden zu lassen, was es seit mittlerweile 40 Jahren ist: ein buntes und anspruchsvolles Freizeitangebot für die Jüngsten Hockenheims.

Das komplette Kinderferienprogramm ist über www.hockenheim.feripro.de abrufbar. Die Anmeldung ist ab Montag, 24. Juni, 8 Uhr, möglich.

So funktioniert die Anmeldung

Dazu brauchen Kinder den persönlichen Zugangscode, der sich auf jedem Programmheft befindet. Die Anmeldung ist ganz einfach. Die Kinder suchen sich aus den 70 Aktionen die acht aus, die ihnen am besten gefallen aus. Dann geben sie den Aktionen je nach Belieben eine Rangfolge. Man kann sogar einen Freund mit angeben. Dieser sollte aber den gemeinsamen Veranstaltungen die gleiche Priorität geben. Dabei ist es unerheblich, wann man sich anmeldet, denn die große Verlosung durch das System erfolgt erst am Montag, 8. Juli.

Am Mittwoch, 10. Juli, erhalten die Kinder eine E-Mail mit der Bestätigung der Veranstaltungen, an denen sie teilnehmen können. Von Donnerstag, 11. Juli, 8 Uhr bis Sonntag, 14. Juli, 22 Uhr, können mit Zu-gangscode noch freie Veranstaltungen dazu gebucht werden. Anschließend muss der Ferienpass im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk bezahlt und abgeholt werden.

Wer bis zu Sonntag, 23. Juni, noch keine Broschüre erhalten hat, noch einen Zugangscode benötigt oder Fragen hat, kann sich unter Telefon 06205/10 00 62 oder unter r E-Mail kjbuero@pumpwerk-hockeneim.de an das Pumpwerk wenden. zg

Info: Infos unter www.hockenheim.feripro.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 14.06.2019