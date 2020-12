Stadt fördert Tagesmütter

Die Betreuungslandschaft für Kinder gewinnt immer mehr an Bedeutung und an Vielfalt. Eine wichtige Säule sind seit langem die Tagespflegepersonen. Sie bieten familienähnliche Betreuungsplätze außerhalb von Einrichtungen an und ersparen so der Stadt den Bau weiterer Gruppen in Tagesstätten. Dafür erhalten sie nun eine finanzielle Anerkennung. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, Hockenheimer Tagespflegepersonen mit einem Betrag von 1 Euro pro Betreuungsstunde pro Kind zu bezuschussen.

Voraussetzung ist, dass die Kriterien zur Förderung eines Betreuungsverhältnisses erfüllt sind. Die Tagespflegeperson – überwiegend sind es Tagesmütter – muss beim Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises anerkannt sein und über die erforderliche Qualifikation und Erlaubnis verfügen. Die Betreuungszeit pro Kind muss mindestens fünf Stunden am Stück betragen, damit sie zur Unterstützung der Berufstätigkeit der Eltern genutzt wird.

Es muss ein Hockenheimer Kind durch eine Hockenheimer Tagespflegeperson betreut werden, damit der Zuschuss fließt, und die beiden dürfen nicht in gerader Linie verwandt sein, also Enkel oder Urenkel. Die Förderung endet bei Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes, dann soll die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung erfolgen.

Die Ausbildung zur Tagespflegeperson bezuschusst die Stadt mit 50 Prozent ebenso wie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. In Hockenheim sind derzeit neun Tagespflegepersonen tätig, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Tagesmütter können dort helfen, wo Bedarf ist – sei es, dass es keine freien U3-Plätze bei den Kindertageseinrichtungen gibt, oder dass berufstätige Eltern einen Bedarf an den Randzeiten haben, wo unsere Kindertageseinrichtungen nicht aushelfen können“, erläuterte Bärbel Hesping (CDU). Jochen Vetter erinnerte daran, dass die Freien Wähler die Bezuschussung seit langem gefordert hatten.

Marina Nottbohm (SPD) sagte, Mütter, die ihre Kinder zu Tagesmüttern bringen, lobten besonders die flexibleren und individuelleren Betreuungsmöglichkeiten. Sie hoffte auf Vergrößerung des Kreises der Tagespflegepersonen.

Adolf Härdle (Grüne) sah in der Bezuschussung ein Signal der Wertschätzung der Arbeit der Tagesmütter, von der viele Familien profitierten. Frank Köcher-Hohn (FDP) freute sich, dass „nach langem Hin und Her“ eine Einigung gefunden wurde, die die Flexibilität fördere. mm

