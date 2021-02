Stadt hüllt sich in weißes Kleid

So viel Schnee wie in diesem Winter konnten die Hockenheimer schon seit Jahren nicht mehr genießen. Nachdem bereits am 1. Dezember die weiße Pracht für ein kleines Trostpflaster für den Corona-bedingten Ausfall von Hockenheimer Advent und anderen vorweihnachtlichen Freuden gesorgt hatte, breitet das Wetter diese Woche eine richtige Schneedecke über die Stadt aus.

So manche vertraute Stelle in der Stadt wirkt da ganz neu und verzaubert. Besonders erfreulich am frostigen Vergnügen ist, dass sich die Autofahrer offenbar gut darauf eingestellt haben. Der Polizei wurden nur drei Unfälle am Mittwoch gemeldet.

Dabei wurde niemand verletzt, wie Manfred Krampfert, Leiter des Polizeireviers, auf Anfrage mitteilte. Um die Mittagszeit geriet ein Auto auf der B 39 zwischen Hockenheim und Neulußheim beim Überholen ins Schleudern und fuhr in die Leitplanke, dabei entstand ein Schaden von 4000 Euro. Glimpflich verlief auch der Zusammenstoß von zwei Autos in der Talhausstraße, hier beträgt der Schaden 3000 Euro. Der dritte Blechschaden passierte auf einem Rastplatz, wie die Polizeipressestelle in Mannheim berichtet. mm

Info: Mehr Bilder vom Schnee unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 11.02.2021