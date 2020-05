Stadt in Gesprächen über Renaturierung

Nach dem Stand der Dinge bei der Asbestsanierung in der alten Ziegelei auf dem Herrenteich erkundigte sich ein Bürger bei der Gemeinderatssitzung und fragte: „Ist das Thema in Vergessenheit geraten?“ Oberbürgermeister Marcus Zeitler berichtete vom Gegenteil: Er sei mit dem BUND und mit dem Naturschutzbund in intensiven Gesprächen über die mögliche Bezuschussung einer Renaturierung des Areals über das Programm „Das blaue Band“.

Das Baufenster sei auf die Größe der bestehenden Gebäude beschränkt worden, das mache die Chancen für eine Neuansiedlung von Gewerbe relativ gering. Auch über das Thema Ökokonto für Flächenversiegelung sei die Stadt im Dialog, unter anderem mit dem Landratsamt. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 30.05.2020