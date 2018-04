Anzeige

Hockenheim.„Und das ist erst der Anfang“, lautete der Buchtipp, mit dem Oberbürgermeister Dieter Gummer den Abgeordneten Dr. Danyal Bayaz zum Antrittsbesuch im Rathaus Hockenheim begrüßte. Ein Buch über Fluchtursachen, aber auch die enorme Aufgabe, geflüchtete Menschen aufzunehmen und erfolgreich zu integrieren.

Erst den Anfang für eine gute, konstruktive Zusammenarbeit machten auch der Hockenheimer Rathauschef und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg im Gespräch mit Danyal Bayaz, der als Abgeordneter in Berlin die Region Bruchsal-Schwetzingen vertritt und zum Termin in Hockenheim von Kreistagsmitglied und Stadtrat Adolf Härdle begleitet wurde. Im Bundestag sitzt der 34-jährige Bayaz im Finanzausschuss und möchte sich neben Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Startups für ein starkes Europa und den sozialen Zusammenhalt einsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten.

Thema Wohnraum

Bezahlbarer Wohnraum und Bauland, die Auswirkung der Digitalisierung auf die Firmen vor Ort oder die Zukunft der Pflege, waren entsprechend bestimmende Themen im Gespräch mit Oberbürgermeister Gummer, aber auch die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen. 340 Geflüchtete leben aktuell an vier verschiedenen Standorten der Stadt.