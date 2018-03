Anzeige

„Hockenheim putzt sich für den Frühling heraus“: Unter diesem Motto findet am Samstag, 17. März, ab 10 Uhr der achte Dreck-weg-Tag statt. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder viele engagierte Bürger für die Aktion gewinnen können“, wirbt Matthias Degen von der Stadtverwaltung um Teilnehmer. „Wir setzen uns an diesem Tag gemeinsam für mehr Sauberkeit in Hockenheim ein. Davon profitieren wir alle“, ist Degen überzeugt.

Der Startschuss für die zweistündige Aktion fällt um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Dort teilt der Bauhof die Helfer zunächst in Gruppen für die sechs Reinigungsbereiche auf, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem wird Arbeitsmaterial wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe ausgegeben. Die Arbeitshandschuhe werden, wie in den vergangenen Jahren, vom Unternehmen Engelbert Strauss Workwarestore gesponsert.

Anschließend fahren die Helfer selbst zu einem der sechs Reinigungsbereiche und sammeln dort Müll auf. Dabei werden sie von den Mitarbeitern des Bauhofs betreut und unterstützt. Diese entsorgen dann auch den Müll in den jeweiligen Bereichen.