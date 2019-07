Stadt ruft zu hoher Beteiligung auf

Die Wahl des Oberbürgermeisters findet am Sonntag, 21. Juli, statt. Die Hockenheimer OB-Wahl wurde in der ganzen Metropolregion mit viel Interesse verfolgt. Zu Recht, sagt Gerhard Mandel, bis Februar 2019 Chef von SWR 4-Kurpfalz-Radio und Moderator der Kandidaten-Vorstellung.

„Die Wahlbeteiligung muss bei der endgültigen Entscheidung besser werden“, findet der erfahrene Journalist: „Hockenheim ist eine wichtige Stadt der Region, mit weltweiter Bekanntheit und mit interessanten Herausforderungen. Wer dort Wahlrecht hat, muss es unbedingt nutzen. Am 21. Juli nicht wählen gehen und hinterher herumkritteln, das gilt nicht“.

Die öffentliche Auszählung der Wahl findet am Sonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr, in der Stadthalle statt. Um mehr Bürger an der Bekanntgabe des Ergebnisses teilhaben zu lassen, wird der Saal der Stadthalle mit Stehtischen bestückt und nur im Randbereich bestuhlt. So kann die Kapazität auf 700 Personen vergrößert werden.

Die Auszählung erfolgt ohne Unterbrechung, bis zum finalen Bezirk.

Info: Mehr Informationen zur OB-Neuwahl unter www.hockenheim.de.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 19.07.2019