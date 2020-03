Stadt sagt alle Veranstaltungenin ihrer Regie ab

Die Stadt Hockenheim hat bis auf Weiteres alle städtischen Veranstaltungen abgesagt, die sich an die Bürger richten. Mit dieser Entscheidung soll die weitere Verbreitung des Coronavirus verhindert werden. Davon sind auch Termine betroffen, die in den kommunalen Einrichtungen Stadtwerke, Pumpwerk, Stadtbibliothek, Aquadrom sowie JUZ stattfinden und bei denen die Stadt Veranstalter ist.

Die Entscheidung über Durchführung oder Absage von nichtkommunalen Veranstaltungen in städti-schen Einrichtungen obliegt weiterhin dem jeweiligen Veranstalter. Die Stadt empfiehlt privaten Veranstaltern, in diesen Fällen von Terminen abzusehen.

Die Stadtverwaltung bewertet damit ihre am Vortag veröffentlichte Handhabe bei städtischen Veranstaltungen neu. „Die Aussage der Bundeskanzlerin Angela Merkel, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten, schafft endlich mehr Klarheit im Umgang mit dem Coronavirus. Wir sehen vor dem Hintergrund dieser Aussage keinen Raum mehr für Einzelfallentscheidungen bei unseren Veranstaltungen. Das gilt unabhängig davon, wie viele Teilnehmer sie besuchen oder nicht“, sagt dazu Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Die Einhaltung der Hygieneregeln durch jeden Einzelnen sei jetzt entscheidend. „Es besteht trotzdem kein Grund für Panik“, stellt Zeitler nochmals ausdrücklich fest.

Rathaus bleibt geöffnet

Das Rathaus und die kommunalen Einrichtungen Stadtwerke, Pumpwerk, Stadtbibliothek, Aquadrom und Jugendzentrum bleiben weiterhin geöffnet. Die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien hat die Landesregierung am Freitagmittag beschlossen.

„Wir bitten alle Bürger, in den kommenden Wochen nur noch bei sehr wichtigen Anliegen in das Rathaus und unsere Einrichtungen zu kommen. Alle anderen Anliegen sollen bitte nach Möglichkeit per Telefon, per E-Mail und auf anderen digitalen Wegen geklärt werden“, sagt Marcus Zeitler. Der OB weiter: „Die Stadt kommt dadurch der Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter nach. Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung muss gewährleistet bleiben“.

Hockenheimring-Info vertagt

Die ursprünglich für Montag, 23. März, geplante Bürger-Informationsveranstaltung „Weiterentwicklung Hockenheimring“ wird eben-falls abgesagt. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus verhindert werden. Der Termin werde zeitnah nachgeholt, sobald die Sachlage dies zulasse. Die Verwaltung möchte dadurch möglichst vielen Bürgern die Teilnahme an der Infoveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen, heißt es dazu in der Erklärung. Die transparente Information über die Weiterentwicklung des Rings stehe dabei im Mittelpunkt.

Folgende städtische Veranstaltungen der kommenden vier Wochen werden wegen des Coronavirus abgesagt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Falls Nachholtermine geplant sind, werden diese zeitnah kommuniziert.

Stadtverwaltung Hockenheim: Unternehmensempfang der Stadt (ursprünglich geplant: 16. März).

Lokale-Agenda-Treffen: Gruppe FahrRad – Radeln in Hockenheim (19. März), Paten-Omas und Paten-Opas (19. März), Interkulturelle Gruppe (19. März), Filmabend „Weit“ (20. März).

Bürgerinformationsveranstaltung: Weiterentwicklung Hockenheimring“ (23. März).

Vortrag: Jubiläum Stadtrechte ( 24. März).

Dreck-Weg-Tag: (28. März).

Pumpwerk Kulturhaus: Auftritte Stefan Waghubinger (14. März), Kindertheater „Das Sams“ (14. März), 1. FC Heidelberg (21. und 22. März), Internationale Gitarrennacht ( 28. März), Begabte Hausfrauen mit Verstärkung (3. April), Socks in the frying Pan (17. April).

Pumpwerk Kinder- und Jugendbüro: Kurse „Notizexpress“ (17. März), „Tonschildkröten und „Pompomwiese“ (18. März), „Kunstworkshop“ (19. März), „Frühlingstöpfern“ (23. März), „Mosaikkeilrahmen“ (25. März) „Kunstworkshop und Amerikaner“ (26. März), „Schmuckeier und Filzschnecken“ (1. April), „Kunstworkshop“ ( 2. April), „Osterwerkstatt“ (4. April), „Selbstvertrauen“ ( 6. bis 9. April), „Selbstvertrauen 2 und Waldwoche“ (14. bis 17. April) Teenieflohmarkt (28. März).

Stadtbibliothek: Kamishibai (14. März), Überraschungskino (18 März), Vorlesen und Frühlingsnacht (28. März).

Stadtwerke und Aquadrom: Qi Gong in der Salzgrotte (25. März), Meditation in der Salzgrotte (8. April), Märchenstunde in der Salzgrotte (14. April).

5. Jugendzentrum am Aquadrom:

Derzeit sind keine Veranstaltungen angedacht. Die Einrichtung schließt wegen den Osterferien von Samstag, 28. März, bis einschließlich Dienstag, 14. April, regulär.

Bei allen weiteren organisatorischen Fragen zu den genannten Veranstaltungen werden die Bürger gebeten, Kontakt mit der Stadtverwaltung oder den jeweils zuständigen kommunalen Einrichtungen aufzu-nehmen oder die Homepage der Stadt zu konsultieren. zg

Info: Mehr Informationen unter www.hockenheim.de.

