Stadt soll mitrecyclen

Wie das weitere Vorgehen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Gesamtstädtischen Entwicklungskonzept (GEK) aussehen soll, beschließt der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 27. November, 18 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung steht ferner die Zustimmung zur Gründung der „Rhein-Neckar-Recycling GmbH & Co. KG“ und der Übernahme von Kommanditanteilen an der Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Kollmerstraße 29-33“ wird ein Durchführungsvertrag abgeschlossen, der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften soll als Satzung beschlossen werden, nachdem die während der Offenlage eingegangenen öffentlichen und privaten Belange abgewogen sind.

Geht es mit VRN-Nextbike weiter?

Vergeben soll der Gemeinderat den Jahresauftrag zur Durchführung der Kanalunterhaltungsmaßnahmen und den Jahresauftrag zur Durchführung der Kanal- und Schachtreinigung sowie das Jahres-Leistungsverzeichnis „Tief- und Straßenbauarbeiten“ sowie „Unterhaltungsarbeiten Feld- und Wirtschaftswege“.

Weitere Tagesordnungspunkte sind die überplanmäßige Mittelbereitstellung im Haushalt 2019 und die Wahl des Bilanzprüfers für den Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke, bevor es um die Fortführung des Angebots VRN-Nextbike ab 2020 geht. Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen aus der Mitte des Gremiums beschließen die Tagesordnung, die mit Besucherfragen und Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung eröffnet wird. Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.11.2019