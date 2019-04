Stadtentwicklung auf Radtour erleben

„Innen- vor Außenentwicklung“ war jahrelang bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans die städtebauliche Zielsetzung in der Verwaltungsgemeinschaft. Neue Beteiligungsformen, eine weitreichende Transparenz der Stadtentwicklungsplanung und kommunalpolitischer Prozesse erhöhen nach Auffassung der Grünen die Akzeptanz und Identifikation der Bürger mit ihrer Heimatstadt.

In diesem Sinne wollen die Grünen einen Beitrag leisten und laden für den heutigen Samstag ab 14 Uhr zur kleinen „Tour de Hoggene“ ein. Die etwa einstündige Rundfahrt beginnt an der Winkelgasse (Ecke Jahn/ Luisenstraße), einem nach ihrer Ansicht guten Beispiel einer gelungenen Quartierentwicklung.

Per Fahrrad geht es weiter zum Wohngebiet „Am Bachrain“ und entlang des Gewanns „Auf den Mühlgärten“. Am Endpunkt Eichendorffplatz besteht gegen 14.45 Uhr die Gelegenheit, über gestalterische Möglichkeiten einer Aufwertung in diesem Quartier zu sprechen. ah

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.04.2019