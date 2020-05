Stadtgärtnermeister Degen klärt auf

Ist es nicht schön durch den Park zu laufen, die frische Luft zu genießen und dabei auch noch die Farbenpracht unterschiedlichster Bepflanzungen in sich aufzusaugen? Gut sieht er aus, der Schlossgarten in Schwetzingen, gut sieht er aus der Gartenschaupark in Hockenheim. Und dieser Rasen. Eine echte Augenweide, die jeden Hobbygärtner neidisch werden lässt. Warum sieht das Grün dort immer so saftig aus? Und wie schafft man es, auch das eigene Fleckchen Land so wunderbar aussehen zu lassen?

Wir sprechen mit jemandem, der es wissen muss. Matthias Degen ist als Angestellter der Stadt Hockenheim und Stadtgärtnermeister für das Grünwesen zuständig. Nun ist ein Park schwer mit einem kleinen Garten zu vergleichen, weshalb es vor allem um den privaten Garten gehen soll. Ist das neue Haus oder die neue Wohnung bezogen, ist das Innere nämlich schnell eingerichtet. Nur der Garten kommt oft etwas trist daher. Ihm soll nun ein grüner Anstrich verpasst werden. Wie sollte man dabei vorgehen?

Herr Degen, wofür plädieren Sie, Rollrasen oder lieber selber säen?

Matthias Degen: Im Gartenschaupark verwenden wir keinen Rollrasen. Er kann aber für private Häuslebauer in den Fällen Sinn machen, wo die finanziellen und räumlichen Möglichkeiten für eine solche Rasenfläche vorhanden sind. Der Rollrasen wächst bei intensiver Bewässerung bereits nach rund einer Woche an und ist dann zwei Wochen später nutzbar. Der Rasensamen dagegen braucht bei warmer Witterung und guter Bewässerung rund sieben Tage, um zu keimen und weitere sechs Wochen, bis er begehbar ist. Der finanzielle Unterschied zwischen Einsaat und dem Verlegen von Rollrasen beträgt je nach Größe der Fläche zwischen sieben bis zehn Euro.

Wie wichtig ist eine gute Vorbereitung für das perfekte Rasenbild?

Degen: Eine gute Vorbereitung der Vegetationsfläche für die Anlage eines Rasens und ein guter nährstoffreicher Boden, der optimal mit Wasser versorgt wird, sind Voraussetzungen für das perfekte Rasenbild. Eine optimale Wasserversorgung setzt wöchentlich rund 20 Liter pro Quadratmeter voraus.

Bei der Wahl des „richtigen“ Rasens scheiden sich die Geister. Es gibt zahlreiche Angebote. Worin unterscheiden sie sich wirklich?

Degen: Das kommt auf die gewollte Nutzung des Rasens an. Es gibt für verschiedene Nutzungsarten unterschiedliche Rasentypen, die aus verschiedenen prozentualen Anteilen von Rasengräsern bestehen. Diese werden Regelsaatgutmischungen genannt. Zur Auswahl stehen Gebrauchs-, Sport- und Spielrasen, Zier-, Landschafts-, und Schotterrasen sowie viele mehr. Die Entscheidung für einen Typ bemisst sich nach dem geplanten Einsatzbereich und der Schnitthäufigkeit. Im privaten Hausgarten sollte bevorzugt Gebrauchsrasen oder Sport- und Spielrasen verwendet werden. Beide Gräsermischungen sehen gut aus und sind auch trittfest.

Mal angenommen, man hätte sich für den Rollrasen entschieden. Gibt es einen einen Zeitpunkt, zu dem das Verlegen besonders schwierig ist?

Degen: Im Spätherbst und Winter, wenn die Temperaturen unter fünf Grad fallen, hört das Rasenwachstum auf und es werden keine Rasensoden mehr geschält. Diese Zeitpunkte sind für das Verlegen daher schwierig. Außerdem sollten private Gärtner bei extrem nassem Wetter keinen Rollrasen verlegen, damit es keine Bodenverdichtungen gibt, die zu Staunässe führen können. Das könnte sich schädlich auf den neuen Rasen auswirken, weil er dann anfälliger für Pilzkrankheiten wird. Das Frühjahr oder der Herbst sind deshalb die besten Zeitpunkte, um einen Rollrasen zu verlegen. Bei ausreichender Bewässerungsmöglichkeit ist auch der Sommer empfehlenswert.

Der Rasen liegt und erstrahlt in voller Pracht. Es folgt die Ernüchterung. Kleine Hügel zieren die gesamte Fläche. Wie geht man gegen Wühlmäuse oder Ähnliches vor?

Degen: Gegen Wühlmäuse können Köder auslegt werden. Anders verhält es sich mit dem Maulwurf, der geschützt ist und daher nicht gejagt werden darf. Bei ihm bieten sich aber sogenannte Vergrämungsmittel an, die den Maulwurf aufgrund ihres Geruchs abschrecken. Im Handel sind auch Geräte erhältlich, die den Maulwurf durch Ultraschall vertreiben. Das häufige Mähen eines Rasens vertreibt Maulwürfe in der Vegetationszeit ebenfalls.

Der Rasen ist mit kleinen „Spinnennetzen“ übersäht. Die Stellen färben sich braun. Was hat es damit auf sich?

Degen: Hier handelt es sich wahrscheinlich um Schneeschimmel, eine Pilzkrankheit im Rasen, die bei kühler und feuchter Witterung meist zeitig im Frühjahr auftritt. Es gibt neben dieser Krankheit noch weitere Pilzkrankheiten im Rasen, beispielsweise Rotspitzigkeit und Hexenringe. Dagegen hilft eine gute Nährstoffversorgung und Belüftung des Rasens über die gesamte Vegetationszeit hinweg.

Jetzt auch noch das – Pilze überall. Was ist zu tun und was zu unterlassen?

Degen: Pilzfruchtkörper im Rasen entstehen oft, wenn der Boden leicht sauer ist. Dagegen hilft im Frühjahr eine Erhaltungskalkung nach dem Vertikutieren. Die Nachsaat einer Rasenregenerationsmischung sollte ebenfalls vorgenommen werden, um die Bodenverhältnisse nachhaltig zu verbessern. Wird immer auf eine gute Bodenbelüftung, Entfernung von Rasenfilz und bedarfsgerechte Nährstoffversorgung geachtet, sollten sich Pilze im Rasen nicht mehr etablieren können.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.05.2020