Stadtgeschichte auf digitale Art ganz neu erleben

Der Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 13. September, erstmals in digitaler Form in Hockenheim statt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dazu aufgerufen, den Tag kontaktfrei und digital zu präsentieren. Entstanden sind deshalb neue digitale Angebote zum Ausprobieren, die die Geschichte der Rennstadt erlebbar machen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte wurde in den vergangenen Wochen fleißig daran gearbeitet, sichere Angebote zum Tag des offenen Denkmals völlig neu zu erstellen. Mit dabei sind so digitale 360-Grad-Aufnahmen, auf denen man die Evangelische und Katholische Kirche vom heimischen Sofa aus besichtigen kann.

Welches Geheimnis das Rathaus in sich birgt, erzählt eine kleine Bildergeschichte, die im Netz und in sozialen Medien angeschaut werden kann. Wer lieber Rätsel vor Ort löst, der ist von 13 bis 17 Uhr mit einem Smartphone ausgestattet bestens versorgt: Denn dann kann bei einer Geschichtsrallye für die ganze Familie durch Hockenheim nicht nur Wissenswertes erfahren, sondern auch ein toller Hauptpreis – ein professionelles, kleines Fotoshooting – gewonnen werden.

Aber auch Bastelfreunde kommen nicht zu kurz: Eine Mitarbeiterin beim Pumpwerk hat einen Bastelbogen kreiert, mit dem man den Hockenheimer Wasserturm selber bauen kann. Anleitung und Bastelbogen werden zum Download zur Verfügung gestellt. Schere, Stifte, Kleber und Papier möglichst in der Stärke 160 Gramm pro Quadratmeter werden dafür zuhause benötigt. Bis zu einem Alter von circa zehn Jahren wird die Unterstützung von Erwachsenen beim Basteln empfohlen.

„Tolle Arbeit geleistet“

Premiere feiert am Sonntag, 13. September, ein Film über die historischen Gebäude, die Sehens- und Liebenswürdigkeiten Hockenheims. Die Gästeführer Felicitas Offenloch-Brandenburger, Hans Rieder mit seinem Alter Ego „Kurfürst Carl Theodor“ und Alfred Rupp laden dazu ein, die drei auf ihrer kleinen geschichtlichen Rundreise durch „Hoggene“ zu begleiten.

In knapp 30 Minuten machen sie Appetit auf die Geschichte der Stadt, zeigen denkmalgeschützte Gebäude und verraten so manche Hoggemer Anekdote.

„Wenn schon nicht wie sonst ganz real vor Ort, so sollen alle Interessierten wenigstens per Film – quasi als Appetithäppchen – ein Stück von Hockenheims Geschichte kennenlernen dürfen“, erklärt Werner Zimmermann, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte.

„Der digitale Tag des offenen Denkmals hat uns die Möglichkeit gegeben, neue Wege zur Geschichtsvermittlung zu beschreiten. So ist die Idee zu einem Film geboren worden. Wichtig ist mir aber ausdrücklich, neben den Beteiligten allen zu danken, die sich seit Jahren für die Aufarbeitung und Vermittlung der Hockenheimer Geschichte einsetzen“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Dem schnelllebigen Medium Film sei es geschuldet, dass mit wenigen Protagonisten nur ein kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen Geschichte der Stadt gezeigt werden kann.

„Der Verein für Heimatgeschichte hat bei Konzeption und Entstehung dieses Tages mit seinen Angeboten eine tolle Arbeit geleistet. Wir hoffen, dass viele Menschen danach Lust haben, mehr von der Geschichte unserer Stadt zu erfahren – sei es in den unterhaltsamen historischen Führungen des Hockenheimer Marketing-Vereins, in den Publikationen oder Museen oder direkt beim Verein für Heimatgeschichte“, unterstreicht Zeitler abschließend. zg

Info: Den digitalen Hockenheimer Tag des offenen Denkmals gibt es unter www.hockenheim.de

