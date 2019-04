Stadtgeschichte zum Anhören

Jetzt bieten nicht nur Schautafeln an den Sehenswürdigkeiten an, sich via Smartphone die Geschichte der Stadt erzählen zu lassen. Mit dem neuen Flyer zum Audioguide „Hockenheim hören“ wird der Rundgang nun auch in Papierform beworben. „Hockenheims Geschichte wird hier von Hockenheimer Bürgerinnen und Bürgern erzählt – und das jederzeit. Das ist ein lebendiges Stück Geschichte unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg dazu.

Der Audioguide „Hockenheim hören“ bietet Geschichte zum Zuhören für Besucher und interessierte Bürger an. Viele Hockenheimer „Urgesteine“ haben mit ihrem großen Geschichtswissen aktiv an der Entstehung mitgewirkt: Sie sind als Paten in den jeweiligen Kapiteln zu hören und verleihen damit dem Audioguide den unverwechselbaren lokalen Bezug.

So sind neben den jahrelangen Stadtführern Hans Rieder und Alfred Rupp in den einzelnen Kapiteln auch die Stimmen von Erich Losert, Erhardt Metzler, Kerstin Nieradt, Felicitas Offenloch-Brandenburger und Klaus Brandenburger, Werner Zimmermann sowie Pfarrer Michael Dahlinger zu hören. Josef Diller, ehemaliger Leiter der VHS Hockenheim, stand als Probehörer für die Kapitel dem Projekt mit seinem Sachverstand zur Seite.

Das erfolgreiche Hockenheimer „Jugend musiziert“-Ensemble der Musikschule hat mit verschiedenen Musikstücken die Produktion unterstützt. Die einzelnen Kapitel zu den Stationen können entweder per Telefon, über QR-Code oder im Internet unter http://www.pa-g.de angehört werden. zg

